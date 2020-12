O Angers bateu o Lorient por 2-0 e continua a escalar posições na classificação da liga francesa, estando, nesta altura, a apenas um ponto das competições europeias e a apenas seis do líder Paris Saint-Germain. Em sentido contrário, o Nantes continua em queda livre consentindo mais uma derrota, desta vez, em casa, diante do Estrasburgo e por números pesados (0-4).

Um golo de Angelo Fulgini, marcado aos dez minutos, abriu caminho para o triunfo do Angers, confirmado, em período de confirmação, por Pierrick Capelle. Uma vitória saiu cara à equipa comandada por Stephane Moulin, que perdeu Sofiane Boufal e Ibranhi Amadou por lesão. A equipa sensação da liga francesa subiu até ao sétimo lugar, mas está a apenas um ponto do quarto lugar, ocupado pelo Lyon, e a seis do líder PSG.

Entretanto, no La Beaujoire, o Nantes foi goleado em casa pelo Estrasburgo e continua em queda livre na classificação. Dimitri Lienard abriu o marcador, na conversão de uma grande penalidade, aos 16 minutos, enquanto Habibou Diallo aumentou a vantagem dos visitantes aos 38. Já na segunda parte, os canarinhos tentaram reagir, mas acabaram por consentir mais dois golos. Ludovic Ajorque fez o 3-0, também de penálti, enquanto Ken Zohi fixou o embaraçoso resultado final para o Nantes.

Com mais este desaire, os canarinhos caíram para o 14.º lugar, com apenas mais três pontos sobre a zona de despromoção.

Ainda este domingo, o Bordéus bateu o Brest por 1-0 [golo de Bem Arfa aos 84 minutos], enquanto o Dijon impôs um nulo ao Saint-Étienne.