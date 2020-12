O Lille-Mónaco teve quatro portugueses em campo e acabou com um 2-1 favorável aos Dogues. José Fonte jogou os 90 minutos na defesa do Lille, Tiago Djaló saiu aos 83 e Xeca entrou aos 69. Pelo Mónaco, Gelson Martins esteve em campo até aos 70 minutos, quando os homens do Principado já perdiam por 2-0.



Jonathan David (53 minutos) e Yusuf Yazici (65) fizeram os golos do Lille, o segundo num contra-ataque que aproveitou um erro tremendo da defesa monegasca (ver VÍDEO).



O Mónaco só conseguiu reduzir por Pietro Pellegri, já nos descontos, e caiu para o sexto lugar. O Lille está no segundo posto, a dois pontos do PSG:



CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1



VÍDEO: o 2-0 do Lille num contra-ataque incrível