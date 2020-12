Jackson Martínez anunciou o final da carreira, numa mensagem divulgada nas redes sociais. O internacional «cafetero» deixa assim os relvados aos 34 anos.



«Quero partilhar que decidi terminar a minha carreira como futebolista profissional. Foi uma decisão difícil de tomar, mas ao mesmo tempo a mais sábia. Desde a minha lesão no tornozelo em 2015/16, começou uma luta na qual dei tudo de mim para voltar a jogar em condições favoráveis. Ainda que tenha voltado aos relvados depois de dois anos, foi muito difícil jogar como queria. Dou graças a Deus porque as Suas palavras foram a minha força. Obrigado aos clubes, treinadores, companheiros e à seleção colombiana por tudo o que vivi. Obrigado à minha família, a todos os que me seguiram e apoiaram durante a minha carreira, obrigado a cada adepto e jornalista. Obrigado a todos os médicos e fisioterapeutas participaram em todos os tratamentos que fiz. A fé não é ausência de problema, a fé verdadeira aplica-se apesar dos problemas», escreveu na legenda a um vídeo publicado.



Jackson começou a carreira sénior nos colombianos do Independiente de Medellín, em 2005, de onde saiu para o Jaguares. Foi no México que chamou a atenção do FC Porto que o contratou. Em três épocas no Dragão, «Cha Cha Cha» anotou 92 golos em 136 jogos.



As exibições de azul e branco levaram ao Atlético de Madrid, um emblema no qual não foi feliz. Depois de três golos em 22 encontros, Jackson partiu para a China onde defendeu as cores do Guangzhou Evergrande. Pelo meio, sofreu a lesão no tornozelo, ao serviço da Colômbia, lesão essa que nunca mais o deixou ser o mesmo.



Após dois anos sem jogar, o Portimonense foi o refúgio de Jackson e também o último clube da sua carreira. Deixou os algarvios no final da época passada com o registo de 12 golos em 54 encontros.