Espanha vai fechar as portas dos estádios nos jogos dos dois principais escalões do país, pelo menos, nas próximas duas semanas, em mais uma medida para tentar conter o surto do novo coronavírus.

Foi uma decisão do Governo liderado por Pedro Sánchez que já fez chegar a decisão à liga que, por sua vez, começou por passar a informação aos clubes, tendo tornado a informação oficial ao início da tarde.

Nota informativa.



LaLiga se jugará a puerta cerrada durante las próximas dos semanas.



📝 https://t.co/1bgjAi9GNM pic.twitter.com/F5KlPZHQVM — LaLiga (@LaLiga) March 10, 2020

Uma decisão que vai afetar os jogos das jornadas 28 e 29 de La Liga, bem como as rondas 32 e 33 da segunda liga.

[artigo atualizado às 12h57]