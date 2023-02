O Manchester United superou uma dificílima tarefa em Elland Road, ao vencer o Leeds, por 2-0, em jogo da 23.ª jornada da Premier League inglesa. Os dois golos da equipa comandada por Erik ten Hag surgiram apenas nos dez minutos finais.

Com os portugueses Diogo Dalot e Bruno Fernandes no onze inicial, o Manchester United encontrou um Leeds que teve, pela primeira vez na ficha de jogo, o jovem português Diogo Monteiro, suplente não utilizado.

O Leeds teve uma boa ocasião para marcar logo a abrir, mas o remate de Summerville passou pouco por cima. O mesmo Summerville, que muito trabalho deu à defensiva do Manchester United, quase fez o 1-0 aos 44 minutos, mas De Gea e Malacia conseguiram resolver.

Em cima do descanso, o português Bruno Fernandes teve a melhor ocasião da primeira parte, ao intercetar a bola a Wöber na saída do Leeds mas, isolado, rematou para defesa de Meslier.

JOGA MUITO, RASHFORD 👉😠

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LUFC 0 x 1 @ManUtd 📺 ELEVEN Open Day: Canais em aberto 11 e 12 de fevereiro. Vê no nosso site ou no teu operador.#PremierELEVEN pic.twitter.com/Sczp03czhf — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 12, 2023

Na segunda parte, tal como na primeira, o Leeds teve um melhor início e várias aproximações e oportunidades que não conseguiu concretizar. Os visitantes sacudiram depois alguma da pressão e, aos 63 minutos, o português Diogo Dalot rematou à trave, na melhor ocasião do United até aos golos.

O Leeds continuou ligeiramente mais perigoso e Summerville teve nova ocasião, com De Gea a defender com a perna esquerda, já sem Dalot em campo.

Aos 80 minutos, surgiu finalmente o golo, com Marcus Rashford a cabecear no coração da área, colocado, após cruzamento de Luke Shaw. Os minutos finais acabaram por ser de verdadeira eficácia dos de Manchester, com Alejandro Garnacho a fixar o resultado ao minuto 85: o Leeds saiu mal para o ataque e Weghorst colocou na esquerda para a velocidade do argentino, que perante Meslier rematou colocado junto ao primeiro poste.

Garnacho a dizer que está aqui 😮‍💨



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @LUFC 0 x 2 @ManUtd



📺 ELEVEN Open Day: Canais em aberto 11 e 12 de fevereiro. Vê no nosso site ou no teu operador.#PremierELEVEN pic.twitter.com/Fc2dvXSCqD — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) February 12, 2023

A reta final do jogo foi mesmo uma antítese ao equilíbrio que se foi vendo na globalidade do encontro e o Manchester United até teve mais dois golos, mas anulados, por fora de jogo de Marcus Rashford e de Wout Weghorst.

Com este resultado, o Manchester United chega aos 46 pontos e fica a cinco do líder Arsenal, que tem 51, mas menos dois jogos do que a equipa de Erik ten Hag. Ascende, à condição, ao segundo lugar, ultrapassando o Manchester City, que desce provisoriamente a terceiro, com 45 pontos e menos dois jogos realizados do que o vizinho. O Leeds segue em 17.º, com 19 pontos, mas em risco de cair para a zona de descida, caso o Everton vença o duelo de Liverpool na segunda-feira.

Esta tarde, o City pode recuperar a segunda posição: recebe o Aston Villa (16h30).