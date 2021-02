O Torino somou o quinto empate consecutivo na receção ao Génova (0-0), em jogo da 22.ª jornada da Série A italiana, travando a recuperação dos visitantes que vinham de uma série de três vitórias consecutivas.

Um encontro equilibrado, com escassas oportunidades de golo, embora os visitantes tenham estado mais próximo de somar três pontos, com destaque para uma defesa espetacular de Sirigu a um remate de Czyborra, ainda no primeiro tempo e de um remate de Zappacosta ao poste, já no segundo.

Com este nulo, o Torino segue no 17.º lugar, com 17 pontos, apenas com dois pontos sobre a linha de água, enquanto o Génova é 11.º, com 25 +pontos.