Ronald Koeman é o novo treinador do Barcelona. O clube catalão oficializou, na manhã desta quarta-feira, a chegada do treinador de 57 anos, que sucede a Quique Setién.

O holandês assinou contrato para as próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2022, informou o Barcelona, em comunicado oficial.

Após ter orientado a seleção da Holanda nos dois últimos anos, Koeman volta a Espanha como treinador, onde já tinha estado no Valência, em 2007/2008.

Trata-se de um regresso a uma casa que bem conhece, agora noutras funções. Em 1998/1999, Koeman tinha sido adjunto dos catalães e já tinha sido jogador do clube, entre 1989 e 1995, durante seis temporadas.

A apresentação de Koeman está marcada para as 17 horas (hora portuguesa) desta quarta-feira.

Como treinador principal, o Barcelona é o décimo clube da carreira de Ronald Koeman. Começou no Vitesse, em 1999 e, no país natal, orientou ainda o Ajax, o PSV, o AZ Alkmaar e o Feyenoord. Pelo meio, além do Valência, passou ainda pelo Benfica e, mais tarde, pelo Southampton e pelo Everton em Inglaterra.