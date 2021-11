O espanhol Pedri, médio do Barcelona, foi eleito o Golden Boy de 2021, sucedendo a Erling Haaland. Pedri é o segundo jogador dos culé a vencer o galardão que em 2005 distinguiu Lionel Messi.

Pedri somou 318 pontos, levando a melhor sobre toda a concorrência, com o segundo classificado a ser o inglês Jude Bellingham, do Dortmund, que rebeu 119. À 19.ª edição do galardão, os 199 pontos de vantagem representam a maior diferença de sempre. Nuno Mendes era o único português na lista de 20 finalistas.

O médio que renovou recentemente com o Barcelona e ficou com uma cláusula de 1.000 milhões recebe o prémio num ano em que fez 73 jogos, entre o clube, a seleção principal de Espanha e a seleção olímpica.

Numa categoria mais recente, que resulta da votação do público no jornal Tuttosport, promotor do prémio, Karim Adeyemi, avançado do Salzburgo, foi o vencedor do Web Golden Boy, levando a melhor sobre De Ketelaere, da Atalanta.

[em atualização]