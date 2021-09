O Dínamo Kiev venceu este sábado por 2-0 em casa do Rukh Vynnyky, em jogo da oitava jornada, e lidera com três pontos de vantagem a liga ucraniana.

A formação orientada pelo romeno Mircea Lucescu somou assim o quinto triunfo consecutivo no campeonato, com golos de Viktor Tsygankov, aos 28 minutos, de grande penalidade, e Denys Harmash, aos 38 minutos.

O Dínamo Kiev lidera o campeonato com 25 pontos, mais três do que o Shakhtar Donetsk, que é segundo com 22 pontos, ele que este sábado goleou por 4-1 o Veres Rivne.

O adversário do Benfica na Champions respondeu da melhor forma à derrota da última terça-feira frente ao Shakhtar Donetsk, por 0-3, que valeu ao adversário a conquista a Supertaça da Ucrânia.