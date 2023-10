O Palmeiras tem uma nova camisola, com o treinador português Abel Ferreira como cocriador e inspiração na Fórmula 1, desporto que o técnico luso já disse várias vezes gostar e admirar.

A camisola foi oficialmente lançada esta sexta-feira, num desenvolvimento inédito, que reuniu o Palmeiras, Abel Ferreira e a Puma Brasil.

«Este é um momento muito especial para mim. Ao longo destes três anos no Palmeiras, procurei sempre a excelência, dentro e fora de campo, com trabalho e solidariedade. Agora, o clube e a Puma presentearam-me com a oportunidade de contribuir como diretor criativo no desenvolvimento de uma camisola que demonstra o meu amor pelo futebol, o meu gosto pelo automobilismo e o meu compromisso com o Palmeiras», referiu.

«Assim como um destemido piloto, eu enfrento os meus medos e desafios com coragem e determinação. Cada corrida e cada jogo são metáforas da vida, nas quais a estratégia, a resistência e a perseverança se tornam os ingredientes essenciais para o sucesso. Persisto, aprendo com os fracassos e celebro as vitórias, mais do que nunca, porque sei o quanto é difícil ganhar», assinalou Abel, em declarações aos canais do clube.