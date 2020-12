Decorria a segunda parte do Internacional-Palmeiras, na última noite, quando o treinador português dos visitantes, Abel Ferreira, via a sua equipa em desvantagem por 1-0 e à procura do golo do empate.

A partir do banco, nas imagens do Esporte Interativo, foi possível ver Abel com seis copos a desenhar uma possível variante tática da equipa, num momento curioso em pleno relvado.

O jogo terminou com vitória do Internacional, por 2-0.