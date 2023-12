Foi uma quadra natalícia para esquecer, para Adrian Mutu. Dias depois do falecimento da mãe, o romeno de 44 anos deixou o cargo de treinador do Neftci Baku, clube do Azerbaijão.

Em comunicado, no domingo, o Neftci anunciou a saída do técnico. Mutu esteve ausente do banco nos dois últimos jogos, por ter viajado para a Roménia, para o adeus à mãe, vítima de doença incurável, segundo a imprensa do seu país.

«Hoje [ndr: domingo], o contrato entre o Neftci e Adrian Mutu foi rescindido por mútuo acordo. O Neftci agradece a Adrian Mutu pela sua cooperação e trabalho árduo e deseja-lhe sucesso nas suas atividades futuras. Ao mesmo tempo, o clube expressa as suas mais profundas condolências a Adrian Mutu pela morte da sua mãe», referiu o emblema azeri, sem detalhar as razões da saída, mas sublinhando que «atualmente luta por bons resultados na liga e na taça», apelando a «uma união» em torno da equipa.

A informação da morte da mãe de Mutu, Rodica, de 71 anos, foi dada pela sua irmã, Laura, na última quinta-feira. Nesse dia, Mutu, já de luto e em trânsito para a Roménia, não orientou a equipa na vitória ante o Lokbatan (4-0) para a Taça do Azerbaijão. No domingo, também não esteve no triunfo para a liga, ante o Kapaz (2-0) e foi imediatamente após o jogo que o Neftci anunciou a saída do antigo internacional romeno.

Com 18 jornadas disputadas na liga, o Neftci ocupa o 3.º lugar, com 28 pontos, atrás do Zira (2.º com 29) e do líder Qarabag, próximo adversário do Sp. Braga na Liga Europa, que tem 41 pontos.

Mutu cumpria a primeira época no Neftci e tinha contrato até ao verão de 2025.

A imprensa desportiva azeri noticia que Mutu vai receber salários durante mais seis meses (cerca de 350 mil euros), referindo ainda que Mutu terá renunciado às remunerações da próxima época.