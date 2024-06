A casa da mãe do futebolista Adrien Rabiot foi assaltada ao final da manhã de domingo, em Saint-Germain-en-Laye, a cerca de 30 quilómetros de Paris.

De acordo com o Le Parisien, Veronique Rabiot não se encontrava em casa e o alerta foi dado por uma vizinha, por volta das 12h45 locais (11h45 portuguesas). Tudo acabou com a detenção de cinco jovens, com idades entre os 17 e os 20 anos.

Segundo relata aquele jornal francês, os assaltantes foram encontrados na posse de quase 10 mil euros (9.990).

O canal francês BFM TV também deu conta do caso, noticiando que, por volta das 12 horas de domingo, uma vizinha de Veronique alertou a polícia para a presença de várias pessoas no jardim de sua casa. A brigada anti-crime gaulesa foi até ao bairro em Saint-Germain-en-Laye e, pelas 12h45, três pessoas foram detidas quando se preparavam para fugir, utilizando um carro encontrado na garagem de uma casa.

Outros dois jovens foram sinalizados por outro vizinho do bairro e acabariam detidos minutos depois.

Os agentes constataram que a casa da mãe do jogador da Juventus foi arrombada na sua ausência e o valor total dos danos ainda está a ser calculado. A BFM TV, citando o Ministério Público de Versalhes, noticiou esta segunda-feira que foi aberta uma investigação por «arrombamento».

Os cinco detidos ainda estavam, às 12 horas desta segunda-feira, sob custódia policial.