O ex-atleta paralímpico, Oscar Pistorius, saiu em liberdade condicional esta sexta-feira, quase 11 anos depois do assassinato da sua namorada, Reeva Steenkamp, do qual foi considerado culpado.



«Ele foi integrado no sistema penitenciário correcional, e está agora em casa», informaram as autoridades penitenciárias, que optaram por não comunicar antecipadamente pormenores sobre a saída de Pistorius da prisão de Atterdgeville, nos subúrbios de Pretória, por questões de segurança.

Num comunicado, enviado à agência AFP, a mãe de Reeva Steenkamp, declarou que as pessoas próximas da filha «continuam condenadas à prisão perpétua», considerando que «não há justiça que traga» a filha de volta.

Embora a família Steenkamp não se tenha oposto formalmente à libertação condicional de Pistorius, a mãe de Steenkamp afirmou estar convencida de que este «não se reabilitou durante o período que esteve preso».

O antigo atleta, detentor de vários títulos paralímpicos, cumpria numa prisão de Pretória uma pena de prisão de 13 anos e cinco meses, pela morte da namorada, em 2013.

Em 2016, o ex-atleta foi condenado a seis anos de prisão, mas viu, em 2017, a pena ser aumentada para 13 anos e cinco meses de cadeia, pelo Tribunal Supremo de Apelação, que confirmou a acusação dos procuradores que, no processo de recurso, consideravam que a sentença inicial era «demasiado indulgente».

Em março passado, o sul-africano, de 37 anos, viu ser-lhe rejeitado um pedido semelhante, depois de as autoridades terem considerado que ainda não tinha cumprido metade da pena, como prevê a lei do país.

No entanto, o Tribunal Constitucional esclareceu, posteriormente, que a contagem da pena deveria ser feita a partir da primeira detenção e não da data em que a mesma foi aumentada.

Na noite de 13 para 14 de fevereiro de 2013, Pistorius baleou a namorada, de 29 anos, através da porta da casa de banho, alegando julgar tratar-se de um ladrão, provocando-lhe a morte com quatro tiros.

Recorde-se que Oscar Pistorius foi campeão paralímpico dos 200 metros em Atenas2004 e dos 100, 200 e 400 metros em Pequim2008. Foi ainda medalha de prata nos 200 metros de Londres2012 e bronze nos 100 metros de Atenas2004.