O Ajax e o defesa Daley Blind rescindiram contrato por mútuo acordo, anunciou esta terça-feira o clube neerlandês.

«Nos últimos dias, chegámos a um acordo com o Daley para rescindir o contrato. Espero que ele encontre outro clube para encerrar a sua carreira de sucesso. Juntamente com ele, decidimos marcar um jogo na ArenA, onde ele pode dizer adeus aos adeptos», disse Edwin van der Sar, CEO do Ajax, citado pelo site do clube.

O vínculo que ligava as duas partes, note-se, só terminava em junho de 2023.

Esta temporada, o internacional neerlandês, de 32 anos, completou 19 jogos no emblema de Amesterdão.

Formado no Ajax, Blind conquistou quatro campeonatos dos Países Baixos, antes de sair para o Manchester United em 2014. Regressou em 2018 e, desde então, conquistou mais três ligas neerlandesas. No currículo, conta ainda com duas Supertaças e três Taças dos Países Baixos.