Matheus Cunha foi oficializado este domingo como reforço do Wolverhampton a partir do dia 1 de janeiro.

Em comunicado, os wolves informam que o avançado do Atlético de Madrid chega ao clube por empréstimo. A transferência pode, no entanto, tornar-se definitiva mediante o cumprimento de determinados objetivos, não especificados.

Nesse caso, Cunha ficará com um contrato válido até 2027 com o emblema inglês.

Matheus Cunha, refira-se, é a primeira contratação de Julen Lopetegui no Wolverhampton. Vai juntar-se ao clã português dos lobos.

Julen Lopetegui's first addition 🤩@mathcunha20 will join on loan from January 1st, 2023 ✍️