Depois de Diego Simeone ter confirmado em conferência de imprensa que Matheus Cunha iria deixar o Atlético de Madrid, foi o próprio avançado brasileiro quem deu conta da saída, com uma mensagem de despedida dos colchoneros nas redes sociais.

«Sobre amar e sentir-se amado. Coisas assim nunca vão mudar. Sentir-se identificado com algo, sentir-se importante, sentir afeto e sentir-se parte de toda uma família é diferente. A vocês, atléticos, obrigado do fundo do meu coração», começou por escrever.

«O futebol é assim, como qualquer outro trabalho, tem quem manda porque em algum momento foi muito importante, tem as suas hierarquias, há quem tome as decisões e, então, também tens de fazer as tuas. O meu coração sempre terá um pedaço do Atleti! Sempre tiveram tudo de mim, simplesmente porque senti que me deram tudo», acrescentou.

O destino de Matheus Cunha deverá ser o Wolverhampton.

O jogador de 23 anos, formado no Coritiba, entrou na Europa pelas portas do Sion, tendo rumado depois ao Leipzig e, mais tarde, ao Hertha de Berlim. Chegou ao Atlético na época passada, mas em 2022/23 perdeu espaço na equipa.