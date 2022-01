O Ajax, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, anunciou esta sexta-feira a saída do brasileiro David Neres para o Shakhtar Donetsk.

Em comunicado, o emblema de Amesterdão informou que o atacante vai transferir-se já nesta janela de inverno, num negócio de 12 milhões de euros, que pode aumentar para 16 milhões mediante o cumprimento de objetivos.

O internacional brasileiro chegou aos Países Baixos no mercado de janeiro de 2016/17, oriundo do São Paulo. Ao serviço do Ajax, somou 180 jogos e apontou 47 golos, tendo conquistado por duas vezes a Eredivisie.

O jogador de 24 anos vai juntar-se à comitiva de 10 brasileiros do emblema de Donetsk, onde será companheiro do ex-Benfica Pedrinho.