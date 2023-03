O antigo internacional angolano que passou por Benfica, Académica e Alverca, Akwá, vai regressar aos relvados aos 45 anos, ao serviço do Nacional de Benguela e para jogar apenas na Taça de Angola.

O anúncio foi feito no domingo, pelo presidente do clube, Evanir Coelho, através da rede social Facebook. «Fabrice Akwá será a grande novidade para o jogo da Taça de Angola (…). Anuncio orgulhosamente o contributo presencial de Akwá no dia 29 de março, no jogo da Taça de Angola», pode ler-se.

De acordo com a Agência Angola Press (Angop), Akwá, que deixou de jogar profissionalmente em 2008, no Petro de Luanda, assinou um contrato para cumprir formalidades legais e poder jogar a Taça, no duelo ante o Desportivo Lunda Sul.

À Angop, Akwá descartou ainda que possa regressar ao futebol de forma contínua para jogar. «Não é com os meus 45 anos que vou voltar a jogar ao mais alto nível e a fazer uma época», referiu.

Akwá, que passou por Portugal na década de 90, disse ainda que, se o Nacional de Benguela se apurar para a próxima fase da Taça, poderá realizar um segundo jogo pela equipa.