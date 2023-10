Jorge Jesus juntou-se ao plantel do Al Hilal num vídeo de apoio a Neymar, que se lesionou com gravidade na derrota do Brasil com o Uruguai (2-0).

«Neste momento, sei que és um jogador infeliz, mas a vida de um jogador tem destas situações. Vais voltar mais forte. Para além de um grande jogador, és um jogador com uma mentalidade muito forte. Esperamos por ti e sofremos contigo a mesma dor. Um grande abraço para ti de toda a equipa e do teu treinador, que te aprecia muito e que te quer muito», disse o técnico.

Mitrovic, Milinkovic-Savic, Michael, Malcom, Bounou e Koulibaly foram outros dos jogadores que enviaram uma mensagem de apoio ao internacional brasileiro, tal como fez Rúben Neves.

«É um momento muito difícil, já tive a oportunidade de te dar uma palavra. Não há muito que se possa dizer neste momento, mas é só para te dizer que estamos à tua espera e vamos sentir a tua falta. Temos a certeza de que vai voltar mais forte, sabemos da tua força. Temos a certeza de que vais fazer a diferença quando chegares», disse o internacional português.

Neymar, refira-se, sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo e vai ser operado, tendo de parar vários meses.