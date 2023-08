O Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, Luís Castro e que a partir desta terça-feira vai contar com Otávio, garantiu a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia.

Depois de duas derrotas para o campeonato, a equipa saudita teve de sofrer, mas deu a volta ao marcador na reta final e venceu o Shabab Al Ahli, por 4-2.

Veja os vídeos dos golos

Com Konan, Brozovic, Mané, Talisca e Ronaldo de início, mas sem Alex Telles e Seko Fofana devido às regras da competição, o jogo até começou bem para o Al Nassr, que aos 11 minutos ficou a vencer, graças a um cabeceamento certeiro de Talisca na sequência de um pontapé de canto.

A formação dos Emirados Árabes Unidos empatou pouco depois, aos 18 minutos, por Alghassani e a partida chegou ao intervalo com igualdade no marcador.

A caminho dos balneários, Ronaldo estava furioso com as decisões do árbitro e reclamou três penáltis, tendo até empurrado um elemento que se encontrava junto ao túnel.

Já no segundo tempo, o Al Ahli passou para a frente, graças ao bis de Alghassani logo aos 47 minutos.

A perder, o Al Nassr foi para cima do adversário, somou várias ocasiões, mas só conseguiu marcar na reta final. A três minutos dos 90, Sultan foi até à área cabecear para o 2-2 e dar início à reviravolta.

Já nos descontos, e num curto espaço de tempo, Talisca bisou (90+5m) e Brozovic (90+7m), a passe de Ronaldo, fixou o 4-2 final.