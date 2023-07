O Al Nassr divulgou esta terça-feiras algumas imagens do equipamento que vai usar na nova temporada e que é produzido pela marca desportiva que patrocina Cristiano Ronaldo.

Maioritariamente amarela, a camisola da equipa saudita conta ainda com alguns pormenores azuis, nomeadamente as riscas verticais na parte da frente.

No vídeo de apresentação da camisola, que vai ser estreada já no encontro com o PSG, estiveram presentes Alex Telles e Talisca, mas Ronaldo ficou de fora.

Ora veja: