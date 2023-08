Depois da grave lesão que Giuliano Simeone, filho do treinador Diego Simeone, sofreu no domingo, o Alavés reagiu, já esta segunda-feira, através de um comunicado onde exige uma ação da Federação espanhola contra José Matos, que lesionou o argentino.

«O Alavés vai pedir às instâncias federativas que atuem em função dos atos ocorridos no jogo de amigável contra o Burgos, que causaram uma grave lesão ao Giuliano Simeone, depois de uma falta do jogador do Burgos», lê-se na nota do clube que alinha na La Liga.

Com 86 minutos de jogo, o avançado de 20 anos sofreu uma entrada duríssima de José Matos.

O jogo foi logo dado como encerrado e Giuliano Simeone, depois de ter estado largos minutos a ser assistido no relvado, deixou o campo de ambulância sob aplausos.

O jovem futebolista sofreu uma fratura do perónio esquerdo com luxação do tornozelo. Vai ser operado e enfrenta uma paragem de vários meses.