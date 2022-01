O Bordéus, do futebolista português Ricardo Mangas, recebeu e venceu este domingo o Estrasburgo, num jogo que foi um autêntico festival de golos: 4-3, na 22.ª jornada da primeira liga francesa.

A grande figura do encontro foi o sul-coreano Hwang Ui-Jo, que fez um ‘hat-trick’, com golos aos 17, aos 39 e aos 90 minutos. O outro golo do Bordéus foi do ex-Boavista Alberth Elis, aos 21 minutos. Para o Estrasburgo, Kevin Gameiro bisou (43m e 57m) e o ex-FC Porto Majeed Waris fixou o resultado, não evitando a derrota, no sexto minuto de compensação (90+6m). Mangas foi titular a lateral-esquerdo e cumpriu os 90 e poucos minutos no Bordéus.

Nos outros quatro jogos do início da tarde, o Angers recebeu e venceu o Troyes, por 2-1, num jogo que teve um internacional sub-21 por Portugal em cada lado: Mathias Pereira Lage no Angers e Abdu Conté no Troyes.

Vitórias caseiras somaram também o Nantes e o Clermont. O Nantes bateu o Lorient por 4-2 e o Clermont superou o Rennes, por 2-1. Já o Nice foi vencer à casa do Metz, por 2-0.

Este domingo, há ainda um Montpellier-Mónaco, que arrancou às 16 horas. O PSG-Reims é às 19h45.