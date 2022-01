O Liverpool aproveitou da melhor forma o empate do líder Manchester City no sábado e venceu o Crystal Palace no Selhurst Park, em Londres, este domingo, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada da Premier League inglesa.

Com o futebolista português Diogo Jota a titular e em campo nos 90 e poucos minutos, a equipa comandada por Jurgen Klopp resolveu o jogo com golos de Virgil Van Dijk (8m), Oxlade-Chamberlain (32m) e de Fabinho (89m), este último de grande penalidade. O golo do Palace foi apontado aos 55 minutos, por Odsonne Edouard.

Com este resultado, o Liverpool cimenta o segundo lugar, agora com 48 pontos, a nove do líder Manchester City, sendo que os reds têm um jogo a menos e podem ainda reforçar a aproximação à equipa comandada por Pep Guardiola. Já o Palace é 13.º, com 24 pontos.

Nos outros dois jogos do início da tarde, o Arsenal, sem o lesionado Cédric Soares e com Nuno Tavares no banco, empatou sem golos na receção ao Burnley.

Empate registou-se também, mas com golos, no Leicester-Burnley. A equipa da casa, privada de Ricardo Pereira, por lesão, inaugurou o marcador logo a abrir a segunda parte, por Patson Daka (46m), mas Danny Welbeck fez o 1-1 final aos 82 minutos, garantindo um ponto ao Brighton.

Esta tarde, joga-se ainda o dérbi londrino Chelsea-Tottenham (16h30).