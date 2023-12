Gonçalo Paciência marcou o golo de honra do Bochum na derrota contra o Hoffenheim (3-1), no jogo inaugural da 13.ª jornada da Bundesliga.



O conjunto da casa foi mais forte que o Bochum e construiu uma vantagem de dois golos na primeira parte. Masovic assinou um autogolo e Kramaric, aos 43 minutos, fez o segundo da noite em Sinsheim.



Na segunda parte o Hoffenheim chegou ao 3-0 à entrada do quarto de hora final por Bebou. Gonçalo Paciência, que tinha entrado ao inervalo para o lugar de Hoffman, assinou o 3-1 final em cima do apito 90.



O Hoffenheim é sexto classificado com 23 pontos, a dois do Borussia Dortmund, quinto classificado. Por sua vez, o Bochum é 12.º com 13 pontos.



Classificação da Bundesliga