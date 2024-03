O Bayer Leverkusen deu seguimento à invencibilidade que já perdura desde o início da temporada, com a vitória por 2-0 em casa, na 25.ª jornada do campeonato alemão.

A tarefa da equipa de Xabi Alonso ficou facilitada pela ação de Moritz Jenz, que viu dois cartões amarelos em menos de 15 minutos e deixou os visitantes em inferioridade numérica ainda antes da meia-hora de jogo.

Aos 37 minutos, o Leverkusen adiantou-se no marcador, com um cabeceamento de Nathan Tella, a concluir uma excelente jogada do ex-Benfica Grimaldo. O espanhol chegou às 23 participações em golo esta época, um novo máximo na carreira.

Na segunda parte, já sem Tiago Tomás, que foi substituído aos 63 minutos, o Wolfsburgo voltou a sofrer. Florian Wirtz sentenciou as contas da partida, a quatro minutos dos 90.

O Leverkusen mantém-se na primeira posição, com 67 pontos, mais 10 do que o Bayern Munique. Já o Wolfsburgo, é 13.º, com 25 pontos, sete acima dos lugares de despromoção.

Classificação da liga alemã

Também este domingo, o Bochum, que contou com Gonçalo Paciência a partir dos 60 minutos, perdeu por 2-1 na receção ao Friburgo.

No outro jogo do dia, Buta não saiu do banco no triunfo do Frankfurt sobre o Hoffenheim (3-1), com direito a reviravolta, depois do golo inaugural do ex-Benfica John Brooks.