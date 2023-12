Bayer Leverkusem e Borussia Dortmund entraram em campo separados por dez pontos. Se a equipa de Xabi Alonso está a ser a sensação da Bundesliga, já o Dortmund tem vindo a dececionar, não repetindo na competição interna os bons desempenhos da Liga dos Campeões.

A verdade é que a equipa de Edin Terzic entrou melhor no jogo e marcou logo aos cinco minutos, através do lateral norueguês Julian Ryerson.

O Leverkusen pressionou durante todo o jogo, mas só conseguiu marcar aos 79, pelo avançado nigeriano Victor Boniface.

Com o empate, o Leverkusen aumentou a vantagem sobre o Bayern de Munique para três pontos, mas os bávaros não jogaram nesta jornada. O Dortmund está na quinta posição, com 25 pontos.

No primeiro jogo da tarde, o Friburgo foi ganhar a casa do aflito Mainz, penúltimo classificado, por 1-0. O austríaco Gregoritsch marcou o único golo do jogo. O Friburgo é oitavo, com 18 pontos.