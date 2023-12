Era um jogo de urgência para as duas equipas, estacionadas na cauda da tabela da Bundesliga. Mais para o Colónia, que ocupava a última posição, com apenas seis pontos em 12 jornadas, menos três do que a equipa da casa.

O duelo, na noite fria de Darmstadt, ficou resolvido aos 60 minutos, com o golo apontado pelo avançado Davie Selke.

O Colónia chegou aos nove pontos, igualando o adversário desta partida. Com isso, abandonou a lanterna vermelha, que ficou na posse do Union Berlim, adversário do Sporting de Braga na Liga dos Campeões, que tem apenas sete pontos!