Era aguardada com alguma expetativa a primeira lista de convocados de Julian Nagelsmann para a seleção da Alemanha. O antigo treinador do Bayern assumiu o cargo há duas semanas, sucedendo a Hansi Flick, na sequência de uma série de maus resultados em jogos particulares.

Seguem-se mais dois «amigáveis», com os Estados Unidos e o México. E nessa digressão pela América, o novo selecionador quer recolher o máximo de informações.

Para já, começou com uma surpresa: o regresso do defesa Mats Hummels, que não era chamado à Mannschaft há dois anos. Desde o afastamento da Alemanha no último campeonato da Europa.

O central do Borussia de Dortmund, de 34 anos, tem 76 internacionalizações, com cinco golos marcados nesse percurso.

«Somos uma equipa técnica nova e queremos ver o maior número possível de jogadores no círculo da seleção», explicou Nagelsmann.

A Alemanha vencei o último jogo frente à França (2-1), depois de ter estado cinco partidas sem conseguir vencer.