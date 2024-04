Na Alemanha, o Wolfsburgo perdeu em casa com o Monchengladbach por 3-1, em jogo da jornada 28 da Bundesliga. Tiago Tomás foi titular na equipa visitada, tal como Weigl, antigo jogador do Benfica, no emblema visitante.

O avançado português esteve em destaque logo aos sete minutos. O camisola 11 do Wolfsburgo assistiu Baku, que se estreou a marcar com a camisola do conjunto de Ralph Hasenhuttl.

A vantagem do emblema durou até ao segundo tempo, mais precisamente até aos 52 minutos, quando Itakura fez o 1-1. Sete minutos depois, Ngoumou completou a reviravolta e, perto do minuto 90, Reitz confirmou o triunfo do Monchengladbach.

Com este resultado, o Wolfsburgo continua com os mesmos 28 pontos, no 14.º posto da Bundesliga. O Monchengladbach está na 11.ª posição do campeonato alemão, com 31 pontos.