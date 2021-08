O Bayer Leverkusen alcançou a primeira vitória na Bundesliga 2021/22 com uma goleada frente ao Borussia Monchengladbach.



Os «farmacêuticos» tiveram um início de jogo absolutamente demolidor e aos três minutos já venciam por 1-0 graças a um autogolo de Sommer. Pouco depois, aos oito minutos, Patrick Schick fez o 2-0 e tornou a tarefa do conjunto forasteiro hercúlea.



A formação de Adi Hutter poderia ter reduzido antes do intervalo, mas Stindl viu Hradecky travar o seu pontapé de penálti. No reatamento o Bayer continuou com o pé no acelerador e chegou ao 3-0 por intermédio de Diaby e Amiri fixou o resultado final aos 87 minutos.



O Leverkusen somou o primeiro triunfo enquanto o Monchengladbach continua sem vencer.