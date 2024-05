O Bayer segue imparável! Já campeão, o emblema de Leverkusen goleou por 5-1 o Eintracht Frankfurt, fora de portas, e chegou ao 48.º jogo sem perder na temporada. Um registo impressionante, sem dúvida.



Os farmacêuticos, já campeões, abriram o marcador aos 12 minutos graças a um belo golo de fora da área de Xhaka. As «Águias Negras», que tiveram Buta em campo a partir dos 80m, não tardaram a responder e aos 32 minutos, o ex-PSG Ekitike igualou a contenda.



Em cima do intervalo, a formação orientada por Xabi Alonso voltou a saltar para a frente do marcador com um golo de Patrick Schick. O jogo ficou praticamente resolvido no arranque da etapa complementar com o golo de Palacios, de penálti (58m).



Classificação da Bundesliga



O Bayer dominou o jogo a seu-bel prazer e chegou com naturalidade à goleada com golos de Frimpong e de Boniface. Com esta vitória, o Leverkusen segue invicto na temporada e chegou aos 84 pontos (!) na Bundesliga enquanto o Frankfurt tem... 45 pontos e é sexto colocado.