O Bayern Munique, juntamente com o Borussia Dortmund, o Leipzig e o Bayer Leverkusen, disponibilizaram 20 milhões para a primeira e segunda divisão alemãs, anunciaram os «bávaros» nas suas redes sociais.



O dinheiro, que será distribuído pela Liga Alemã, terá como alvo os clubes mais desfavorecidos das duas divisões principais.



Karl Heinz Rummenigge, CEO do Bayern, disse que esta iniciativa é uma forma de mostrar que «o futebol está unido neste momento» na luta contra a pandemia da Covid-19.



«Juntamente com outras três equipas que participam na Champions League, queremos enviar um sinal de solidariedade para todos os clubes da Bundesliga e da Bundesliga 2 com esta iniciativa. Nestes tempos difíceis, é importante que os membros fortes suportem os mais fracos. Com isto, queremos também mostrar que o futebol está unido neste momento», pode ler-se no comunicado do emblema campeão germânico.

