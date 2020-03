O Union Berlin, clube que subiu à Bundesliga no final da última época, anunciou esta quarta-feira que os jogadores e a equipa técnica abdicaram dos salários do presente mês, como forma de ajudar o clube a ultrapassar as dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus.

Uma medida com o objetivo de minimizar os efeitos da paragem da Bundesliga que também conta com o apoio dos funcionários do clube que aceitaram uma significativa redução dos respetivos salários.

Uma iniciativa que acompanha outras na Bundesliga, já depois dos jogadores do Borussia Dortmund, Bayern Munique e M]onchengladbach, por exemplo, terem anunciado reduções nos respetivos salários enquanto durar este período de inatividade.