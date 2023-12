O Bayern Munique foi goleado fora de casa pelo Eintracht Frankfurt por 5-1. Aurélio Buta foi titular no conjunto de Frankfurt, enquanto Raphael Guerreiro entrou ao intervalo nos bávaros.

O pesadelo da equipa de Thomas Tuchel começou logo aos 12 minutos. Marmoush inaugurou o marcador. Ebimbe, aos 31 minutos, e Larsson, aos 36 minutos, dilataram a vantagem do Eintracht ainda no primeiro tempo.

Kimmich reduziu para o Bayern aos 44 minutos, mas na segunda parte Ebimbe bisou, aos 50 minutos, e à hora de jogo Knauff fez o 5-1 final.

A equipa de Thomas Tuchel continua assim com os mesmos 32 pontos e está a três do Bayer Leverkusen, líder da Bundesliga.

Quanto ao Union Berlin derrotou em casa o Borussia Monchengladbach por 3-1. Diogo Leite foi titular na equipa da capital alemã.

Kevin Volland, de penálti aos 24 minutos, inaugurou o marcador. Hollerbach, aos 50 minutos, dobrou a vantagem e Kaufmann Sorensen, que tinha acabado de entrar, fez o 3-0 aos 75 minutos. Dois minutos depois, Plea ainda reduziu, mas a vitória já não fugiu ao Union Berlin, que está no décimo quinto lugar da liga alemã, com 10 pontos. O Borussia Monchengladbach ocupa o décimo posto, com 16 pontos.

O Wolfsburg, sem Tiago Tomás devido a doença, perdeu em casa com o Friburgo por 1-0. Gregoritsch assinou o único golo da partida, aos 74 minutos. A equipa do avançado português está no décimo primeiro lugar da tabela, com 16 pontos. O Friburgo é oitavo classificado, com 21 pontos.

Nos outros jogos da tarde da Liga Alemã, o Werder Bremen recebeu e venceu o Ausgburg por 2-0, enquanto o Heidenheim derrotou em casa o Darmstadt por 3-2.