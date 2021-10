Em isolamento após ter testado positivo à Covid-19 em Lisboa, Julian Nagelsmann espera estar de regresso ao banco na receção do Bayern ao Benfica, a contar para a quarta jornada do grupo E da Champions.



«Se tudo correr como planeado, estarei no banco. (...) Queremos ultrapassar a goleada no sábado [contra o Union Berlim, para o campeonato] e depois continuar a nossa jornada na Liga dos Campeões», adiantou o técnico, numa conferência de imprensa por via telemática.



Lembre-se que desde que Naglesmann descobriu que estava infetado com o novo coronavírus, o campeão germânico venceu na Luz por 4-0 e repetiu o resultado na receção ao Hoffenheim. No entanto, o Bayern foi humilhado e eliminado da Taça da Alemanha ao perder por 5-0 em casa do Borussia Monchengladbach.



No que respeita à Champions, os bávaros lideram o grupo com três triunfos em três jogos e um triunfo ante o Benfica permite-lhes celebrar, desde já, o apuramento para os «oitavos».