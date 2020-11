A relação entre David Alaba e o Bayern de Munique pode estar proxima do fim. O emblema bávaro decidiu retirar a última proposta de renovação, depois de vários meses de negociação, marcados por troca de acusações entre as duas partes.

«Apresentámos-lhe uma oferta muito boa e justa, especialmente tendo em conta os tempos atuais. Dissemos ao agente de Alaba, durante uma reunião recente, que gostaríamos de receber uma resposta até o final de outubro. Precisamos de fazer planos para uma posição tão importante», disse o presidente Herbert Hainer ao Blickpunkt Sport.

O campeão europeu esperou, esperou, esperou... e perdeu a paciência com o jogador, mas também com o agente, Pini Zahavi. «Não tivemos notícias dele até sábado. O nosso diretor desportivo, Hasan [Salihamidzic], contactou o agente e a resposta foi que a oferta ainda não era satisfatória e que deveríamos pensar mais sobre ela. Portanto, decidimos retirar totalmente a oferta. Isso significa que já não há uma oferta», vincou o dirigente do emblema alemão.

David Alaba, de 28 anos, termina contrato com o Bayern no final da temporada e pode assinar por qualquer clube a partir de janeiro.