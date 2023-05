Cedido pelo Benfica ao Borussia Monchengladbach, Julian Weigl, deixou algumas pistas sobre o que pretende para o seu futuro.



«É apelativo para mim ser um jogador importante. Tenho 27 anos e em função do meu desenvolvimento pessoal, aspiro a ter um papel de liderança e a liderar o caminho. O Monchengladbach é um grande clube .Se ficar, tenho de agarrar a liderança a partir da minha minha posição», referiu, em declarações ao BILD.



O internacional alemão, cujo vínculo com as águias expira em 2024, disputou 20 jogos pelo Monchengladbach e marcou um golo, precisamente no último fim de semana contra o Estugarda.