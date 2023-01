A estreia foi amarga para o ex-Benfica John Brooks no regresso à Alemanha. Na receção ao Borussia Monchengladbach (que teve o ainda benfiquista Julian Weigl a titular), o Hoffenheim perdeu por 4-1, em jogo da 18.ª jornada da Bundesliga, este sábado.

O primeiro golo surgiu para o Borussia, por Jonas Hofmann, aos 12 minutos. O mesmo homem bisou para o segundo golo dos visitantes, ao minuto 37, num lance que mereceu a revisão do vídeo-árbitro. O Hoffenheim ainda reduziu por Ihlas Bebou na segunda parte (80m), mas Lars Stindl descansou o Borussia pouco depois, com o terceiro golo (83m), antes de Hannes Wolf fixar o resultado (90m). O português Eduardo Quaresma foi suplente não utilizado no Hoffenheim.

No dérbi de Berlim, com o português Diogo Leite a titular, o Union venceu na visita ao Hertha, por 2-0, recuperando o segundo lugar da classificação, perdido à condição para o Leipzig na sexta-feira. Danilho Doekhi fez o primeiro golo, de cabeça após livre, aos 44 minutos. O segundo golo surgiu na segunda parte e com alguma polémica à mistura. O Hertha ficou a pedir uma falta para penálti de Rani Khedira sobre Kempf – há contacto – mas o lance seguiu e Paul Seguin fez o golo que fixou o resultado (68m).

O Friburgo, na luta pelos lugares europeus, regressou às vitórias após um empate e uma derrota nas duas jornadas anteriores, ao bater o Augsburgo, por 3-1. Michael Gregoritsch adiantou o Friburgo (13m), Mergim Berisha empatou de penálti (29m), mas Lucas Holer devolveu logo a seguir a vantagem aos da casa (30m). Na segunda parte, de cabeça após canto, Philipp Lienhart fez o 3-1 final (83m).

Já o Werder Bremen recebeu e venceu o Wolfsburgo, por 2-1. Niclas Fullkrug bisou, com golos aos 24 minutos (de penálti) e aos 77. Kevin Paredes reduziu em cima do minuto 90. Fullkrug passou a ser, nesta altura, o melhor marcador do campeonato, com 13 golos.

Já o Mainz goleou na receção ao Bochum, por 5-2, com Karim Onisiwo em destaque, ao marcar três golos (28, 57 e 87m), já depois de Lee Jae-Sung ter inaugurado o marcador logo aos 44 segundos e Silvan Widmer também ter marcado (17m). Pierre Kunde (70m) e Erhan Masovic (72m) fizeram os golos dos visitantes.

Este sábado, há ainda um Bayern Munique-Eintracht Frankfurt (17h30).