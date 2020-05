O Leipzig goleou este domingo o Mainz 05 na Opel Arena, em Mainz, por 5-0, em jogo da 27.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato de futebol da Alemanha.

A equipa orientada por Julian Nagelsmann inaugurou o marcador aos 11 minutos, por Timo Werner, num remate de pé direito na área, após cruzamento de Laimer. Pouco depois, Yussuf Poulsen fez o 2-0, ao minuto 23. Aos 36 minutos, numa jogada confusa com uma série de ressaltos, Sabitzer fez o terceiro golo dos visitantes.

O resultado ficou completo na segunda parte, com mais dois golos de Werner, para o hat-trick na conta pessoal, aos 48 e 75 minutos. O primeiro deles surge na melhor jogada do encontro, a passe de Kampl, na área. Houve ainda um golo anulado a Kampl, aos 63 minutos, por fora de jogo.

Após três empates seguidos, o Leipzig volta aos triunfos no campeonato e soma agora 54 pontos, segurando o terceiro lugar. O Mainz continua no 15.º lugar, com 27 pontos.

É mais uma goleada do Leipzig ao Mainz, depois dos 8-0 da primeira volta em casa.

Após a derrota sofrida, o Mainz 05 brincou, através das redes sociais, com o resultado final, em alusão ao nome do clube.

Já este domingo, o Augsburgo venceu o Schalke 04 em Gelsenkirchen, por 3-0.