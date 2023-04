Daichi Kamada está em final de contrato com o Eintracht Frankfurt e não tem acordo para renovar. A dois meses do vínculo entre as duas expirar, o diretor desportivo do clube alemão admite que a saída do avançado é «muito provável».



«É muito provável que o Kamada não continue connosco», referiu Markus Krosche, num programa da ZDF.

O internacional nipónico está nas Águias Negras desde 2017 e participou num total de 168 jogos, tendo anotado 38 golos.



O futebolista, de 26 anos, termina contrato em junho e é livre para assinar por qualquer clube. De acordo com a imprensa alemã, o Borussia Dortmund é o clube mais interessado em Kamada, jogador que no passado foi negociado pelo Benfica.