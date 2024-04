Alejandro Grimaldo deixou o Benfica no último verão e, logo na primeira temporada na Alemanha, conseguiu fazer história, ao ajudar o Bayer Leverkusen a conquistar o primeiro troféu de campeão germânico.

Após a goleada sobre o Werder Bremen (5-0), que confirmou o título, o futebolista espanhol assumiu que está «muito feliz».

«Cheguei a um projeto que almejava grandes coisas, mas não esperava vencer a Bundesliga no primeiro ano e também desta forma, com mais 16 pontos do que o Bayern, é incrível», disse o lateral-esquerdo, em entrevista à Marca.

Grimaldo estabeleceu ainda diferenças entre ganhar o campeonato com o Leverkusen e com o Benfica, algo que conseguiu em quatro ocasiões.

«No Benfica éramos favoritos ao título e aqui não éramos. O Bayern venceu os últimos 11, o Leverkusen nunca tinha vencido a Bundesliga e é incrível porque fizemos história e ela permanecerá para sempre», vincou.

O lateral do Leverkusen manifestou ainda a intenção de conquistar a Taça da Alemanha, a Liga Europa e o Euro 2024.

Em 42 jogos esta temporada, Grimaldo leva 11 golos e 16 assistências.