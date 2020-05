Jurgen Klopp tem o dom de deixar o mundo do futebol de boca aberta, seja pela forma como orienta as suas equipas, seja por algumas relevações que faz. Eis uma das mais recentes e inusitadas enquanto recordava o tempo em que, de forma surpreendente, foi bicampeão alemão no comando técnico do Borussia Dortmund.

«Nas celebrações do título em 2011 eu estava extremamente bêbedo, mas em 2012, depois da dobradinha, nem me lembro da festa. Podem ver o que o álcool faz às pessoas. Não bebam, caso contrário, vão perder a memória dos momentos importantes da vossa vida», disse o treinador, atualmente no Liverpool, através do Twitter do Borussia Dortmund, clube que orientou entre 2008 e 2015.

Ao serviço do Borussia, Klopp conseguiu destronar o poderoso Bayern Munique, no campeonato, em 2010/2011 e 2011/2012, com uma equipa em que despontaram jogadores como Robert Lewandowski, Ilkay Gundogan, ​Shinji Kagawa ou Mats Hummels. Em 2012, essa equipa derrotou o Bayern na final da Taça da Alemanha, por 5-2, e conquistou a dobradinha.

«Tenho grande memórias desse período que teve um grande impacto na minha carreira de treinador», assumiu o técnico alemão que, depois da passagem pelo Borussia Dortmund, se mudou para o Liverpoo