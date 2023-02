O treinador do Borussia Monchengladbach, Daniel Farke, lamentou a ausência de Julian Weigl por lesão. O germânico defendeu mesmo que a ausência do jogador cedido pelo Benfica das suas opções seria o mesmo que o Bayern perder Joshua Kimmich por lesão.



«Felizmente, o Julian [Weigl] não precisa de ser operado. Mas vai ter de usar uma proteção especial durante três semanas e não estará disponívelentre as próximas seis a oito semanas. É um revés, ele é muito importante para nós. É o mesmo que o Kimmich estivesse ausente no Bayern», disse o treinador, citado pelo jornal Bild.



Com contrato com o Benfica até 2024, Weigl tem uma cláusula de compra de 15 milhões de euros e já manifestou, várias vezes, a vontade de continuar no Gladbach.