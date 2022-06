Robert Lewandowski acredita que vai deixar o Bayern Munique este verão, apesar da intransigência dos bávaros.



«Continuo convencido de que encontraremos um acordo juntos. Não quero atirar achas para a fogueira. O silêncio é importante no mundo do futebol. Desejo o melhor ao Bayern e não tenho nenhuma dúvida de que toda a direção do clube pensa o mesmo. Por isso, continuo convencido de que vamos encontrar um acordo todos juntos», referiu, em entrevista ao «Bild».



O internacional polaco explicou ainda a decisão de anunciar publicamente a vontade de sair dos bávaros por respeito aos adeptos.



«Sempre tentei dar o melhor de mim para estar à altura das expetativas da equipa e dos adeptos. Agradeço a todos os adeptos por todo o apoio. Se não fosse honesto, ficaria a sentir que não estava a ser justo com os adeptos. Não sou egoísta. Fiz o que era possível para não desiludir o clube e os adeptos durante oito anos e agora sinto que chegou o momento de viver outro etapa», esclareceu.



Lewandowski reiterou que não tem intenção de cumprir o ano de contrato que lhe resta com o crónico campeão germânico.



«Informei o clube e disse publicamente que não queria renovar o meu contrato. Sei que ainda tenho mais um ano de contrato e pedi autorização ao clube para sair, acredito que é a melhor solução. Quero que as especulações acabem», disse.



«Quero ter a oportunidade de aceitar um novo desafio num outro clube por mais alguns anos. Esse é o meu desejo. Quero conversar calmamente com o Bayern e não através da imprensa. Sei que o conflito faz manchetes. Mas eu e o Bayern não somos inimigos», acrescentou.

Recorde-se que o futebolista de 33 anos telefonou ao diretor desportivo do Bayern, Salihamidzić, e este voltou a repetir-lhe qual o posição do clube.