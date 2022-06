O futebolista polaco Robert Lewandowski reforçou a intenção de deixar o Bayern Munique neste verão e, embora sem falar diretamente do Barcelona, o avançado de 33 anos não escondeu que pretende prosseguir a carreira fora do clube alemão em 2023.

Pouco mais de uma semana depois de ter afirmado, numa conferência de imprensa na seleção da Polónia, que a sua história no Bayern tinha terminado, Lewandowski justificou a sua vontade com o facto de querer outras emoções no seu percurso.

«Estou a ir embora porque quero mais emoções na minha vida. Eles não quiserem ouvir-me até ao fim. Algo saiu de dentro de mim», afirmou Lewandowski, em declarações ao podcast WojewódzkiKedzierski, do ONet Sport, da Polónia.

«Acho que vai nessa direção», disse ainda o avançado, quando questionado se o que tinha saído de dentro de si era o «entusiasmo, emoção e vontade de entregar-se por inteiro à causa».

A propósito da cisão com o Bayern, clube com o qual tem contrato até 2023, Lewandowski sublinhou esperar que haja uma saída a bem dos germânicos.

«Se estás no clube há tantos anos, sempre estiveste pronto e disponível e apesar das lesões e das dores deste o teu melhor, acho que será melhor encontrar uma boa solução para os dois lados. E não procurar uma decisão unilateral», disse Lewandowski. «Sempre estive pronto, passei oito anos lindos aqui, conheci muitas pessoas maravilhosas e gostaria que continuasse assim na minha cabeça», apontou, ainda.

No fim-de-semana, o presidente do Bayern, Herbert Hainer, deixou um aviso ao jogador polaco a propósito do contrato que tem até 2023.