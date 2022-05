O futebolista polaco Robert Lewandowski garantiu, esta segunda-feira, que o seu percurso no Bayern Munique chegou ao fim. Um dia depois de ter afirmado que uma saída para o Barcelona «depende de vários fatores» e que era «difícil dizer» se jogaria nos alemães em 2022/23, o avançado - que tem contrato até 2023 - desfez agora, pela sua parte, as dúvidas.

«Só vou comentar acerca disso uma vez. A partir de hoje, a minha história no Bayern acabou. Passados os últimos meses, acredito que a transferência será a melhor solução. Neste momento, estou focado apenas no grupo [ndr: seleção]», afirmou, na conferência de imprensa desta segunda-feira, nos trabalhos da Polónia, que prepara a Liga das Nações.

Com estas palavras, o avançado de 33 anos deixa claro que não vai jogar no Bayern em 2022/23. Resta perceber qual vai ser o seu futuro, que deve ser conhecido após os quatro jogos de junho na Liga das Nações.

O polaco, ex-Borussia Dortmund e que, na Polónia, jogou no Lech Poznan e no Znicz Pruszków, está no Bayern desde 2014.

A Polónia integra o grupo 4 da Liga A da Liga das Nações. Na quarta-feira, recebe País de Gales, deslocando-se no dia 8 à Bélgica. A 11 de junho visita Países Baixos e, no dia 14, recebe a Bélgica.