Além de ter admitido que sentiu dificuldades em superar da covid-19, Lionel Messi respondeu a Robert Lewandowski, polaco que referiu que esperava que as palavras do argentino na cerimónia de entrega da Bola de Ouro tivessem sido sinceras.



«Cada um diz o que quer. Obviamente ele tem o direito de se expressar e de dizer o que lhe apetece. Sineramente não dei grande importância ao que ele disse. Ele pode dizer o que quiser, não me interessa. Mas o que eu disse naquele momento foi de coração, era o que sentia. Disse que ele merecia a Bola de Ouro porque no ano anterior pareceu-me que ele tinha sido o melhor. No ano em que ganhei não fui o melhor e disse-o», justificou, em entrevista à TyC Sports.



Questionado acerca de quem merece receber o galordão este ano, o internacional argentino não tem dúvidas.



«Acho que este ano não há dúvidas. Está claro que Benzema fez um ano espetacular e consagrou-se como vencedor da Liga dos Campeões, sendo fundamental a partir dos oitavos de final. Acho que este ano não há duvidas», apontou.



Lembre-se que Messi é o jogador que mais vezes recebeu a Bola de Ouro: sete.