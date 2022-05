Declarações do avançado do Real Madrid, Karim Benzema, no final da vitória frente ao Liverpool (1-0), na final da Liga dos Campeões:

«Estamos muitos contentes e orgulhosos desta equipa. Ganhámos o campeonato, agora a Liga dos Campeões, somos outra vez os melhores. Foi uma campanha muito difícil e merecemos a final de hoje.

A final de hoje foi difícil, mas no final mostrámos a todo o mundo que estamos aqui. Uma final é sempre difícil, mas o golo que nos anularam meteu-nos no jogo e na segunda parte jogámos como sempre, para ganhar uma final.

Significa muito ganhar uma Liga dos Campeões pelo Real Madrid, o melhor clube do mundo, em França, o meu país. É muito importante para mim e para todos os adeptos. Estou muito orgulhoso.

Bola de ouro? A ver o que acontece. Tenho troféus e outras coisas em campo também [golos]. Oxalá, mas o mais importante é desfrutar da vitória de hoje.»